Короткая сказка про геометрические фигуры БЫСТРЕЕЕЕЕЕ

Математика
Короткая сказка про геометрические фигуры БЫСТРЕЕЕЕЕЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один раз Квадрат вышел гулять. Он забыл одеть панаму а тогда очень сильно пекло через пару часов квадрат стал кругом а потом треугольником а потом стал овалом и так было пока он не изучил все Геометрические фигуры.
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