Короткая сказка про геометрические фигуры БЫСТРЕЕЕЕЕЕ
Математика
Короткая сказка про геометрические фигуры БЫСТРЕЕЕЕЕЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один раз Квадрат вышел гулять. Он забыл одеть панаму а тогда очень сильно пекло через пару часов квадрат стал кругом а потом треугольником а потом стал овалом и так было пока он не изучил все Геометрические фигуры.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В куске было 20 м от куска отрезали сначало 5 м ткани а затем ещё 4 м сколько метров т??ани осталось в куске
Математика
Обществознание
Литература
30 баллов как сложилась бы судьба петра гринева если бы не случилось бунта и его л??бовь закончилась женитьбой (Капитанская дочка)
География