Реши уравнение 780-у= 1440:60
Математика
Реши уравнение 780-у= 1440:60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
780-у=1440:60 780-у=24 у=780-24 у=756. Ответ: 756.
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