Задание по английскому языку,после сбоя компьютера появились в некоторых словах ??ечитаемые символы,какие буквы пропали?,перепиши слова,восстанови пропущенные буквы.W#ERE,CAS#LE,W#AT,LIS#EN
Английский язык
Задание по английскому языку,после сбоя компьютера появились в некоторых словах ??ечитаемые символы,какие буквы пропали?,перепиши слова,восстанови пропущенные буквы.W#ERE,CAS#LE,W#AT,LIS#EN
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where Castle What Listen
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