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45294+15000-7356 Primer
Математика
45294+15000-7356 Primer
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45294+15000=60294 60294-7356=52938
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