Сумма коэфициентов в схеме уравнения реакции S + O2 если образуется оксид серы 4 вал??нтный

Химия
Сумма коэфициентов в схеме уравнения реакции S + O2 если образуется оксид серы 4 вал??нтный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 сумма коэфициентов в схеме уравнения реакции S + O2 если образуется оксид серы 4 валентный  S + O2=SO2  1+1+1=3
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