Все звёзды отличается по ..... и по ..........
Окружающий мир
Все звёзды отличается по ..... и по ..........
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Гость:
По яркости, температуре (тёплые и холодные)
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