Реши сначала уравнения с неизвестными множителями а затем остальные уравнения
Математика
Реши сначала уравнения с неизвестными множителями а затем остальные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала эти - у*6=48 у=48:6 у=8 9*р=63 р=63:9 р=7 8*с=56 с=56:8 с=7 потом эти- у+38=62 у=62-38 у-24 58+р-89 р=89-58 р=31 93-с=72 с=93-72 с=21
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