50 БАЛОВ, ЛЕГКО! Сколько граммов сульфата натрия получится при взаимодействии 31 г оксида натрия с 50 г серной кислоты

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Уравнение реакции: Na₂O + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + H₂O Молярная масса Na₂O равна 62 гр/моль, значит количество вещества оксида равно 31/62 = 0,5 моль. Молярная масса серной кислоты равна 98 гр/моль. значит количество вещества кислоты равно 50/98 = 0,51 моль. Оксид в недостатке. считаем по нему. Количество вещества сульфата натрия равно количеству вещества оксида. то есть 0.5 моль. Молярная масса сульфата натрия равна 142 гр/моль. значит масса соли будет равна 142х0.5 = 71 грамм. Ответ: 71 грамм.