Из каких частей состоит робот? Ответь на вопросы
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Из каких частей состоит робот? Ответь на вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голова, руки, процессор, ноги, глаза , лампочки. :-D
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