Реши уравнение x^4−17x^2+16=0 Помогите пожалуйста:))
Алгебра
Реши уравнение x^4−17x^2+16=0 Помогите пожалуйста:))
Ответ(ы):
Гость:
x^4−17x^2+16=0 t=x ² t>=0 t²-17t+16=0 D=289-64=225=15² t1=(17+15)/2=16 t2=(17-15)/2=1 x1=4 x2=-4 x3=1 x4=-1
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