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Реши уравнения 26у-xgt;17
Математика
Реши уравнения 26у-xgt;17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм...может 26y-x=17 ???
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