Решите уравнение: 1) (x+1.2)(x+5)(x-10)=0 2)(x+1)(x-2)=0
Математика
Решите уравнение: 1) (x+1.2)(x+5)(x-10)=0 2)(x+1)(x-2)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+1)(х-2)=0 (х+1)=0 или (х-2)=0 х=-1 х=2 Ответ: х=-1, х=2
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