148 мин = ? ч. помогите пл из
Математика
148 мин = ? ч. помогите пл из
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
148 мин : 60 мин = 2 часа 28 мин Так как час = 60 мин
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