8395 центнер в тоннах

Математика
8395 центнер в тоннах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8395 центнер = 839,5 тонн = 839 тонн 5 центнер = 839 тонн 500 кг
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