Вкладник поклав у банк 5000 грн під 15% річних (за умови, що відсотки за неповний рік н?? нараховуються). Через скільки років на його рахунку у банку буде не менше ніж 10000 грн? У відповідь запишіть найменше можливе таке число.
Алгебра
Вкладник поклав у банк 5000 грн під 15% річних (за умови, що відсотки за неповний рік н?? нараховуються). Через скільки років на його рахунку у банку буде не менше ніж 10000 грн? У відповідь запишіть найменше можливе таке число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно и без формулы сложных процентов. 0.15 % от 5000 грн. это 750 грн. 750*7=5250 5000+5250=10250 (грн) Ответ : 7
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