Вкладник поклав у банк 5000 грн під 15% річних (за умови, що відсотки за неповний рік н?? нараховуються). Через скільки років на його рахунку у банку буде не менше ніж 10000 грн? У відповідь запишіть найменше можливе таке число.

Алгебра

Вкладник поклав у банк 5000 грн під 15% річних (за умови, що відсотки за неповний рік н?? нараховуються). Через скільки років на його рахунку у банку буде не менше ніж 10000 грн? У відповідь запишіть найменше можливе таке число.

Автор: Гость