Резчик за 6 часов вырезает 48 деревянных ложек,а его ученик за 3 часа 12 таких же ложе??. дополни условие задачи разными вопросами?(должно быть 3 аопроса и решение) помогите пожалуйста.
Математика
Резчик за 6 часов вырезает 48 деревянных ложек,а его ученик за 3 часа 12 таких же ложе??. дополни условие задачи разными вопросами?(должно быть 3 аопроса и решение) помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сколько ложек они вместе вырежут за смену? 2. На сколько ложек меньше вырезал ученик? 3. Сколько ложек вырежет резчик за 3 часа?
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