Помогите пересказать текст! Умоляю! Кто ответит, ставлю спасибо и лучший ответ!
Русский язык
Помогите пересказать текст! Умоляю! Кто ответит, ставлю спасибо и лучший ответ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы легко пересказать надо: *прочитать 5 раз и более *составить план к рассказу *прочитать еще раз что бы запомнить *и попробуй пересказать всё что помнишь Или же: *выучи на изусть
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