. Задан треугольник KLM. Угол K меньше угла L в 2 раза, а угол М больше угла L на 30°. Найд??те все углы треугольника. Какая сторона больше KL или LM?
Геометрия
. Задан треугольник KLM. Угол K меньше угла L в 2 раза, а угол М больше угла L на 30°. Найд??те все углы треугольника. Какая сторона больше KL или LM?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол K равен X тогда угол L будет равен 2x а угол M (2x+30) и так как сумма углов в треугольнике равна 180 градусам то решаем уравнение: x+2x+2x+30=180 5x+30=180 5x=150 x=30 итак, у нас угол K=30 тогда угол L=2*30=60 а угол M=60+30=90 ответ: K=30, L=60, M=90 т.к против большего угла лежит большая сторона то KL больше
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