Напиши, какие черты характерны для этих песен. Колыбельная______________________ Трудовая(артельная)______________________________ Рекрутская_____________________________________ Свадебная ________________________________ ...

Гость: Гость:

Колыбельная: Мягкая, успокаивающая мелодия, которая способствует засыпанию, душевному комфорту. Трудовая: Песня которая объединяет народ на общее дело. Рекрутская: Настраивает новобранцев на достижения в военной службе, учит бороться за Родину. Свадебная: Веселая, жизнерадостная. Торжественная. Хороводная: Объединяющая народ на совместный отдых. Игровая: Громкая, завлекающая, бодрящая. Календарная: Колядки, песни сопровождающие гадания, приметы, обряды. Песни-веснянки закликали весну. Эти песни передают настроение народа, энергию труда.