Напиши, какие черты характерны для этих песен. Колыбельная______________________ Трудовая(артельная)______________________________ Рекрутская_____________________________________ Свадебная ________________________________ ...

Окружающий мир
Напиши, какие черты характерны для этих песен. Колыбельная______________________ Трудовая(артельная)______________________________ Рекрутская_____________________________________ Свадебная ________________________________ Хороводная________________________________ Игровая___________________________________ Календарная_________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колыбельная: Мягкая, успокаивающая мелодия, которая способствует засыпанию, душевному комфорту. Трудовая: Песня которая объединяет народ на общее дело. Рекрутская: Настраивает новобранцев на достижения в военной службе, учит бороться за Родину. Свадебная: Веселая, жизнерадостная. Торжественная. Хороводная: Объединяющая народ на совместный отдых. Игровая: Громкая, завлекающая, бодрящая. Календарная: Колядки, песни сопровождающие гадания, приметы, обряды. Песни-веснянки закликали весну. Эти песни передают настроение народа, энергию труда.
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