Скажите краткий пересказ Бунина "подснежник"???

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Скажите краткий пересказ Бунина "подснежник"???
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Автор: Гость
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Гость:
ПОДСНЕЖНИК   Подснежник – интересное название рассказа, однако оно совсем не раскрывает сути произведения. Ведь речь идет не о первоцвете, а о мальчике Саше. Он учится в гимназии и ему 10 лет. Он живет с тетей Варей, которая заменила ему мать, именно она называет мальчика подснежником, и это не потому что Саша какой-то особенный. Папа мальчика жил не с ними. Он работал в глухой усадьбе и приезжал только на выходные. И вот темой рассказа как раз таки и являются те дни, когда папа и сын вместе, только особенность их в том, что в это время празднуется масленица. Основным, что нужно запомнить, описание Саши и его отца. Папа – это человек большой, краснолицый, курчавый и седеющий, а также сильный и моложавый. Он ходит в длинных сапогах и Романовском полушубке, очень теплом и вонючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, а также всегда с блестящими глазами от хмеля. Саша был одет в длинную светло-серую шинель с белыми серебристыми пуговицами. На голове у него был новый синий картуз с серебристыми пальмовыми веточками над козырьком. У него были ясные голубые глаза и нежное лицо, в выражении котором была заметна внимательность и доверчивость к миру. Саша живет в чужой семье. Он, по сути, одинок. Дни скучны и обыденны, но у Саши случается праздник, когда к нему приезжает папа и на это время он переезжает с ним в Гелецкое подворье. Для Саши эти выходные проходят всегда по одному сценарию. Просыпается отец, потом он будет Сашу, который долго спит, потому что ему не нужно в гимназию. Отец стягивает с него одеяло, тот просыпается и всегда рассказывает отцу, с большим увлечением, то, что ему снилось. Саша умывается, креститься, клониться в угол, затем целует руку отца и потом пьет чай и кушает калач. Они собираются и идут в трактир завтракать. Отец заказывает себе селянку в сковороде, жареную рыбу Навагу, леща в сметане, графин водки и пол дюжины пива. А затем он зовет всех своих знакомых к себе за стол. Несмотря на то, что сидеть в этом месте, среди этих людей – мучение, Саша счастлив, потому что он рядом с папой. И он прекрасно понимает, что скоро это время закончиться и папа снова уедет работать. И вот наступил понедельник. Они проснулись в номере и все уже по-другому, даже прохожие на улице. Отец суетливо собирается. На дворе уже запрягли лошадей, идиллия отца и сына подошла к своему завершению. Саша целует руку отца и уходит в гимназию, а папа уезжает на работу. И все, счастливая неделя окончилась. 
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