Какие факторы оказывали воздействие на развитие византийской культуры
История
Какие факторы оказывали воздействие на развитие византийской культуры
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Гость:
Религия. Связь с другими государствами Изоболие редких ресурсов. Нация Наследие древних греков.
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