№61 по подробнее ,пожалуйста .
Алгебра
№61 по подробнее ,пожалуйста .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение - во вложении 1)(4x³+1)'=12x² 2)(x^4-1)'=4x³ 3)(2sinx)'=2cosx 4)(e^x)'=e^x
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