Посмотри на картинку и напиши, что члены этой семьи делали воскресенье. РЕБЯТ Помогите плизик
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Посмотри на картинку и напиши, что члены этой семьи делали воскресенье. РЕБЯТ Помогите плизик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is my family. Here you can see my father - he is cooked dinner . Near him you can see my mother and my brother - they played chess. Tanya-my sister - cleared the carpet and my other sister-Masha - jumped near her. It was a great day!!! :-)
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