Найти сумму n-первых членов геометрической прогрессии: 1; -x; x в квадрате, где x не ра??ен -1

Алгебра

Найти сумму n-первых членов геометрической прогрессии: 1; -x; x в квадрате, где x не ра??ен -1

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