Найти сумму n-первых членов геометрической прогрессии: 1; -x; x в квадрате, где x не ра??ен -1
Алгебра
Найти сумму n-первых членов геометрической прогрессии: 1; -x; x в квадрате, где x не ра??ен -1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=a2/a1=-x/1=-x Sn=1(1-(-x)^n)/(1+x)
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