Докажите, что риччиокарпус плавающий когда-то был наземным растением.
Биология
Докажите, что риччиокарпус плавающий когда-то был наземным растением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказательство: при уменьшении уровня воды это растение может жить на влажной илистой почве по берегам водоёма, т.е. как обычный мох.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Правильно ли я написала?? Плизз напишите ваши идеи к тексту)) Заранее спасибо! Summer in Sochi hot. The weather is always above zero. Precipitati...