Докажите, что риччиокарпус плавающий когда-то был наземным растением.

Биология
Докажите, что риччиокарпус плавающий когда-то был наземным растением.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказательство: при уменьшении уровня воды это растение может жить на влажной илистой почве по берегам водоёма, т.е. как обычный мох.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Гром, раскат, гроза, поток, гам, небо. Какой разряд существительных?
Ответить
Русский язык
Разобрать слово разных как часть речи
Ответить
Английский язык
Правильно ли я написала?? Плизз напишите ваши идеи к тексту)) Заранее спасибо! Summer in Sochi hot. The weather is always above zero. Precipitati...
Ответить
История
Эссе "революции 1848,1849 в румынских княжествах:общее и особенное"
Ответить
Математика
скорость одинаковое время 5 часов неизвестно на 3 часа больше расстояние 360 километров неизвестно
Ответить