скорость одинаковое время 5 часов неизвестно на 3 часа больше расстояние 360 километров неизвестно

Математика
скорость одинаковое время 5 часов неизвестно на 3 часа больше расстояние 360 километров неизвестно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо понимать, что при одинаковой скорости и разном времени найти расстояние. 1)   V = S/t1 = 360 : 5 = 72 км/час - скорость. 2)  S1 = V*(5+3) = 72*8 = 576 км или 2а) S1 = S* (5+3)/5 = 576  км. - время больше - больше путь.
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