Почему дно Мирового океана неровное?
География
Почему дно Мирового океана неровное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за вулканического происхождения земной поверхности
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО!! ПОЖАЛУЙСТА ! Разложите на множители многочлен : х²- у²+4х+ 4. 1)(х-y-2)(x+y-2) 2)(x-y+2)(x+y+2) 3) 4(x-y)(x+2) 4)(x-y+2)(x-y-2)
Английский язык
Change the direct questions into reported questions 1. Where is the post office? She asked me__________________________ 2. How is your grandm...
Окружающий мир