Автор , в своём тексте , словами "а боль я должен был понимать этим нельзя пренебрегать " хочет сказать , что герой рассказа осознал Проверьте

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Я боль должен был понимать… 23. Этим нельзя пренебрегать. Использовать не менее 2-х аргументов из текста. Вот текст: 1. В этот день на берегу моря Зыбин всё-таки достал краба. 2. Краб был страшно большой и плоский, и, присмотревшись на нём можно было разглядеть бугры и колючки, какие-то швы, зубчатые гребешки. 3. Если его засушить, получится, наверное, прекрасный сувенир. 4. Краб неделю просидел под кроватью. 5. Он сидел всё в одном и том же месте, около ножки кровати, и, когда кто-нибудь наклонялся над ним, он с грозным бессилием выставлял вперёд зазубренную клешню. 6. На третий день около усов показалось пена, но, когда Зыбин к нему притронулся, краб пребольно, до крови заклешил ему палец. 7. Тогда Зыбин ногой задвинул краба к самой стенки – вот он там и сидел сначала, а потом лежал 8. На пятый день его глаза подёрнулись белой плёнкой, но только Зыбин притронулся к нему, как он выбросил вперёд всю ту же страшную и беспомощную клешню. 9. На панцире появилось что-то тоже вроде плесени. 10. На седьмой день Зыбин утром сказал Лёли: 11. «Всё больше я не могу- вечером его выпущу. » 12. Она ответила: 13. «и я пойду с вами» 14. Они договорились встретится на набережной. 15. Когда стемнело и она подошла к морю, он уже сидел и ждал её. 16. Краб был в его шляпе. 17. Зыбин сказал: 18. «Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот» 19. «Обречь кого-то на мучительное и медленное умирание. 20. Никогда бы не поверил что способен на такое» 21. Я думал посидит и заснёт как рыба 22. Я боль должен был понимать… 23. Этим нельзя пренебрегать. 24. «Слушай, - прервала его Лена, наклоняясь над шляпой, 25. Ещё бы день и он был бы готов. » 26. Он закатал до колен брюки и вошёл в воду. 27. «Да» - сказал он 28. Конечно 29. Но больше я уже не могу. 30. У каждого скотства есть какой то естественный предел. 31. А я перешёл его. 32. Он наклонился над водой и опрокинул шляпу. 33. Под светом фонарика по белому подводному песочку бегали светлые живописные тени волн. 34. Краб упал на спину да так и остался. 35. Мёрт сказала Лена, подняв назыбенно обескураженный взгляд. 36. Да – тяжело сказал он. 37. Поздно. 38. Ещё вчера… 39. Смотри, смотри 40. Сперва заработали ноги. 41. Краб перевернулся, медленно с трудом поднялся, 42. встал, отдыхая и отходя. 43. Он стоял большой … и набирался сил. 44. И как-то сразу же пропали все белые пятна. 45. Будет жить – сказал Зыбин. 46. Какая-то мелкая рыбёшка проплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче фонаря. 47. Тогда краб двинулся. 48. Он пошёл неуклюжа, как танк. 49. Шёл и слегка шатался, 50. прошёл и немного остановился. 51. Будет жить – сказал зыбин