ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!СРОЧНОО! Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по следующим правилам. 1. Перемножаются первая и вторая, а также вторая и третья цифры. 2. Полученные два числа зап...

Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!СРОЧНОО! Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по следующим правилам. 1. Перемножаются первая и вторая, а также вторая и третья цифры. 2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей. Пример. Исходное число: 631. Произведение: 6*3 = 18; 3*1 = 3. Результат: 318. Укажите наименьшее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 621.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 6*2=12                   2*1=2 У меня получилось так. Я хз

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