Вычислите: а) 14-23-37+23+56-13; б)27-49-12+38+49-60; в)-51-18-29+11+51+29-14 г)46+34-15-34-46+15-100 только пожж ??ешение как решается а не ответы я 25 б поставил
Математика
Вычислите: а) 14-23-37+23+56-13; б)27-49-12+38+49-60; в)-51-18-29+11+51+29-14 г)46+34-15-34-46+15-100 только пожж ??ешение как решается а не ответы я 25 б поставил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)14-23-37+23+56-13=20 1. 14-23=-9 2. -9-37=-46 3.-46+23=-23 4.-23+56=33 5.33-13=20 б)27-49-12+38+49-60=-7 1.27-49=-22 2. -22-12=-34 3.-34+38=4 4.4+49=53 5.53-60=-7 в)-51-18-29+11+51+29-14=-21 1. -51-18=-69 2. -69-29=-98 3. -98+11=-87 4. -87+51=-36 5. -36+29=-7 6. -7-14=-21 г)46+34-15-34-46+15-100=-100 1. 46+34=80 2. 80-15=65 3. 65-34=31 4. 31-46=-15 5. -15+15=0 6. 0-100=-100
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