Вычислите: а) 14-23-37+23+56-13; б)27-49-12+38+49-60; в)-51-18-29+11+51+29-14 г)46+34-15-34-46+15-100 только пожж ??ешение как решается а не ответы я 25 б поставил

Математика

Вычислите: а) 14-23-37+23+56-13; б)27-49-12+38+49-60; в)-51-18-29+11+51+29-14 г)46+34-15-34-46+15-100 только пожж ??ешение как решается а не ответы я 25 б поставил

Автор: Гость