В равнобедренном треугольнике ABC боковая сторона равна 16,4 дм. Из точки D, являющийся серединой боковой стороны AB, проведен перпендикуляр. Этот перпендикуляр пересекает сторону BC в точке E. Периметр треугольника AEC равен 2...

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Рассмотрим АЕД и ВЕД - прямоугольные, АД=ДВ,ДЕ - общея, следов АЕД=ВЕД, след АЕ=ВЕ АД=ДВ=1/2АВ=8,2 дм Периметр АЕС = АЕ+ЕС+АС, а так как АЕ=ЕВ, то ВС=АЕ+ЕС Из чего следует что Периметр АЕС=АС+ВС АС=Периметри АЕС - ВС АС=26,9 дм-16,4дм=10,5дм Ответ: 10,5 дм