Кого на Руси называли Спасом?
История
Кого на Руси называли Спасом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спасом на Руси до прихода христианства называли начало августа.
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