Почему высшие сословия выступали за закрепощение крестьян?

История
Почему высшие сословия выступали за закрепощение крестьян?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было выгодно. В частности для дворянства. Им не надо было ничего платить и отдавать землю. Они были для высших сословий как те же собаки или дома. Их могли передавать, дарить, продавать.
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