Представьте себя в поле в закатный час передайте возникшие ощущения
Литература
Представьте себя в поле в закатный час передайте возникшие ощущения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда слышишь слово "поле", то в голове появляются разные ассоциации: воля, широта, спокойствие, безмятежность... Но в закатный час поле приобретает особый вид и вызывает шквал похожих, но уже других по содержанию, эмоций. С одной стороны, остаётся всё та же безмятежность, однако, кроваво-красное небо, озаренное лучами солнца, добавляют в эту безмятежность динамичность, подвижность, некую ярость. С другой стороны, широта, с каждой минутой уходит и превращается сначала в сферу, а после в "чёрный коробок", из которого сложно найти выход.
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