Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Укажіть жанр у якому написані перші і світрвій літературі д??тектив? А)поема Б) роман В)балада Г) новела

Литература
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Укажіть жанр у якому написані перші і світрвій літературі д??тектив? А)поема Б) роман В)балада Г) новела
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Гость:
Я вважаю що це роман
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