Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Укажіть жанр у якому написані перші і світрвій літературі д??тектив? А)поема Б) роман В)балада Г) новела

Литература

Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! Укажіть жанр у якому написані перші і світрвій літературі д??тектив? А)поема Б) роман В)балада Г) новела

Автор: Гость