ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! ПОРІВННЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Ассоль(пурпурові вітри??а) і Бузі (Пісня над піснями) за правильній ответ 24 б

Гость: Гость:

Я не знаю может этот ответ подойдёт??? я не понимаю по украински: Пожалуй, в не меньшей степени, чем Грэй, Ассоль внушает веру в успех, несет горение удачи. В душе Грэя уживались два человека. И в душе Ассоль жили две Ассоль, «перемешанных в замечательной прекрасной неправильности» . Одна была дочь матроса, ремесленника, умевшая мастерить игрушки, прилежно шить, стряпать, мыть полы. Другая, та, которую Грин называл живым стихотворением «со всеми чудесами его созвучий и образов» , сама была воплощением поэзии. Трепеща и волнуясь, жила Ассоль в ожидании чуда. И в этой взаимности теней и света, в этой прекрасной неправильности была, как и у Грэя, своя правильность, было присущее им обоим высокое искусство преображать мир, вдохновенно совершать множество удивительных открытий «эфирно-тонких» , «невыразимых» , «но важных, как чистота и тепло» . Героиня «Алых парусов» в свое время показалась некоторым критикам книги персонажем хотя и поэтическим, однако пассивным, бездеятельным. Такой упрек Грину адресовали не раз. Так ли уж он справедлив? Грэю даны силы, возможности, желание воплотить в жизнь мечту Ассоль. Но вспомним, что никто другой, как Ассоль и вдохновила Грэя на его поступок! Ассоль помогла Грэю понять одну нехитрую истину. Понять и в ней увериться: надо делать так называемые чудеса своими руками. И может быть, именно поэтому Грэй и не захотел никого другого, кроме Ассоль. Вот, оказывается, как в феерии Грина в конечном счете счастливо, почти по-сказочному, а в то же время необратимо, неизбежно сплетаются судьбы, воля и свойства характеров. Встреча сказочника Эгля с Ассоль определяет цель ее бытия. Картина, изображающая корабль, вздымающийся на гребне морского вала, которую в детстве любил подолгу рассматривать Грэй, стала для него «тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого ему трудно было бы понять себя» . В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним… А разве мимолетное видение — миниатюрная лодочка, которую Грин однажды увидел в витрине магазина игрушек, — не находится где-то в том же ряду? Незначительное это впечатление оказалось для писателя очень нужным и очень важным.