Найди значение х,если разность девяти и х равна шести.
Математика
Найди значение х,если разность девяти и х равна шести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 - х = 6 х = 9 - 6 х = 3 отает х = 3 9 - 3 = 6 6 = 6
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