Выберите из предложенного списка названия животных, которых можно отнести к конс??ментам второго порядка: серая крыса, слон, тигр, дизентерийная амеба, скорпион, паук, волк, кролик, мышь, саранча, ястреб, морская свинка, крокод...
Биология
Выберите из предложенного списка названия животных, которых можно отнести к конс??ментам второго порядка: серая крыса, слон, тигр, дизентерийная амеба, скорпион, паук, волк, кролик, мышь, саранча, ястреб, морская свинка, крокодил, гусь, лисица, окунь, антилопа, кобра, степная черепаха, виноградная улитка, дельфин, колорадский жук, бычий цепень, кенгуру, божья коровка, белый медведь, медоносная пчела, кровососущий комар, стрекоза, яблоневая плодожорка, тля, серая акула
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серая крыса; тигр; скорпион; волк; ястреб; крокодил; лисица;кобра; белый медведь; серая акула,- вроде эти , если что, подумай и добавь еще .
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