Вставьте пропущенный предлог i didnt feel well the trial

Английский язык
Вставьте пропущенный предлог i didnt feel well the trial
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I didn't feel well in the trial
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