1. Рассчитайте относительную плотность воздуха по водороду. 2. Определите формулу углеводорода. 3. При сжигании 3,2 г углеводорода образовалось 7,2 г воды. Относительная плотность углеводорода по водороду равна 8. Определите ...
Химия
1. Рассчитайте относительную плотность воздуха по водороду. 2. Определите формулу углеводорода. 3. При сжигании 3,2 г углеводорода образовалось 7,2 г воды. Относительная плотность углеводорода по водороду равна 8. Определите формулу углеводорода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СхНу + О2 --> СО2 + Н2О х, у -- ? 1) M(CxHy) = 8 × 2г/моль = 16г/моль 2) n(CxHy) = 3,2г : 16г/моль = 0,2моль | 1 3) n(H2O) = 7,2г : 18г/моль = 0,4моль | 2 1CхНу + О2 --> СО2 + 2Н2О Формула углеводорода -- СН4 (метан). Для проверки считаем молярную массу, она должна быть равна 16г/моль. М(СН4) = 12г/моль + 4г/моль = 16г/моль. Все правильно.
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