1. Рассчитайте относительную плотность воздуха по водороду. 2. Определите формулу углеводорода. 3. При сжигании 3,2 г углеводорода образовалось 7,2 г воды. Относительная плотность углеводорода по водороду равна 8. Определите ...

Химия

1. Рассчитайте относительную плотность воздуха по водороду. 2. Определите формулу углеводорода. 3. При сжигании 3,2 г углеводорода образовалось 7,2 г воды. Относительная плотность углеводорода по водороду равна 8. Определите формулу углеводорода.

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