Прочитайте слова на памятнике спартанцев фермопильском ущелье. О путник ,поведа?? спартанцам о нашей кончине: верны законам своим, мы здесь в костьми полегли 1. В чем заключался подвиг спартанцев? 2. Каким" законам своим ,,с...

Гость: Гость:

1. Спартанцы защищали свою Родину (увы) от нападения персов. Их было очень мало. Они днями бились, не оружием, руками и зубами, без еды и питья, пока наконец не погибли. 2. Очень строгим. 3. Например, если ребенок рождался хилым, его выбрасывали, кидали с отвесной скалы, где он (очевидно) погибал