Прочитайте слова на памятнике спартанцев фермопильском ущелье. О путник ,поведа?? спартанцам о нашей кончине: верны законам своим, мы здесь в костьми полегли 1. В чем заключался подвиг спартанцев? 2. Каким" законам своим ,,с...
История
Прочитайте слова на памятнике спартанцев фермопильском ущелье. О путник ,поведа?? спартанцам о нашей кончине: верны законам своим, мы здесь в костьми полегли 1. В чем заключался подвиг спартанцев? 2. Каким" законам своим ,,спартанцы были верны? 3. Какие особенности в воспитании спартанских юношей помогли им в сражении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Спартанцы защищали свою Родину (увы) от нападения персов. Их было очень мало. Они днями бились, не оружием, руками и зубами, без еды и питья, пока наконец не погибли. 2. Очень строгим. 3. Например, если ребенок рождался хилым, его выбрасывали, кидали с отвесной скалы, где он (очевидно) погибал
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