Помогите с самой первой задачей под буквой В задача номер 600

Алгебра
Помогите с самой первой задачей под буквой В задача номер 600
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 10*10=100 тк каждая книга может принимать 10 значений
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