Помогите придумать предложения, к неопределённым местоимениям. не с кем, ни во что, не у кого, ни для чего, ни от кого, ни перед чем

Гость: Гость:

1) Мне не с кем поиграть. 2)Я ни во что не играл. 3) Не у кого попросить помощи. 4) Мой рисунок ни для чего не годится. 5) Мне не от кого прятаться. 6) Не перед чем нет преграды.