Помогите придумать предложения, к неопределённым местоимениям. не с кем, ни во что, не у кого, ни для чего, ни от кого, ни перед чем

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Помогите придумать предложения, к неопределённым местоимениям. не с кем, ни во что, не у кого, ни для чего, ни от кого, ни перед чем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мне не с кем поиграть. 2)Я ни во что не играл. 3) Не у кого попросить помощи. 4) Мой рисунок ни для чего не годится. 5) Мне не от кого прятаться. 6) Не перед чем нет преграды.
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