В чём заключается душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А.Бунина "??апти"(Охарактеризуйте Нефеда и его поступок)

Литература

В чём заключается душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А.Бунина "??апти"(Охарактеризуйте Нефеда и его поступок)

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