В чём заключается душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А.Бунина "??апти"(Охарактеризуйте Нефеда и его поступок)
Литература
В чём заключается душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А.Бунина "??апти"(Охарактеризуйте Нефеда и его поступок)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он злой невоспитаный хулиган и у него поступки дурвцкие
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