Найди 15% от 1 2/3 срочно ребят
Математика
Найди 15% от 1 2/3 срочно ребят
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2/3=5/3; 15% = 15/1005/3 * 15/100= (5*15)/(3*100)= (5*5*3)/(3*100)= 1/4
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