Найди 15% от 1 2/3 срочно ребят

Математика
Найди 15% от 1 2/3 срочно ребят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1   2/3=5/3;  15% = 15/1005/3 * 15/100= (5*15)/(3*100)= (5*5*3)/(3*100)= 1/4

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