Тело массой 2 кг движется вдоль оси X так ,что зависимость его скорости от времени имеет вид v=3 t.Модуль равнодействующей сил,приложенных к телу,равен:1)6 Н 2)3 Н 3)2 Н 4)0 Н
Физика
Тело массой 2 кг движется вдоль оси X так ,что зависимость его скорости от времени имеет вид v=3 t.Модуль равнодействующей сил,приложенных к телу,равен:1)6 Н 2)3 Н 3)2 Н 4)0 Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = m×a. Ускорение находим как производную скорости по времени. a = dV/dt = (3t)' = 3 м/сек² ⇒ F = 2×3 = 6 Н. Ответ: 1). 6 Н.
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