Тело массой 2 кг движется вдоль оси X так ,что зависимость его скорости от времени имеет вид v=3 t.Модуль равнодействующей сил,приложенных к телу,равен:1)6 Н 2)3 Н 3)2 Н 4)0 Н

Физика

Тело массой 2 кг движется вдоль оси X так ,что зависимость его скорости от времени имеет вид v=3 t.Модуль равнодействующей сил,приложенных к телу,равен:1)6 Н 2)3 Н 3)2 Н 4)0 Н

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