Реши уравнения с комментированием по компонентам действий ×•6=720 ×÷380=400 850÷×=50 900•??=3600 964+×=1020 ×-2871=629 ×-значит икс •-значит умножения ааасас
Математика
Реши уравнения с комментированием по компонентам действий ×•6=720 ×÷380=400 850÷×=50 900•??=3600 964+×=1020 ×-2871=629 ×-значит икс •-значит умножения ааасас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.х=120 2.х=152000 3.х=17 4×=4 5×=56 6×=3500
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