Кто знает как делать номер 39 Помогите пожалуйста очень нужно прошу вас срочно над??
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Кто знает как делать номер 39 Помогите пожалуйста очень нужно прошу вас срочно над??
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Гость:
Надо чтобы ребёнок изучал время читал и изучал время
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