Сель-грязевой или грязекаменный поток, внезапно формирующийся в руслах горных ре?? в результате ливней, бурного таяния ледников и снега. В каком из перечисленных регионов существует наибольшая опасность для жизни людей при проя...

География

Сель-грязевой или грязекаменный поток, внезапно формирующийся в руслах горных ре?? в результате ливней, бурного таяния ледников и снега. В каком из перечисленных регионов существует наибольшая опасность для жизни людей при проявлении этого природного явления? 1) Кабардино-Балкарская Республика.2)Смоленская область.3)Республика Калмыкия.4)Оренбургская область.

Автор: Гость