Сель-грязевой или грязекаменный поток, внезапно формирующийся в руслах горных ре?? в результате ливней, бурного таяния ледников и снега. В каком из перечисленных регионов существует наибольшая опасность для жизни людей при проя...
География
Сель-грязевой или грязекаменный поток, внезапно формирующийся в руслах горных ре?? в результате ливней, бурного таяния ледников и снега. В каком из перечисленных регионов существует наибольшая опасность для жизни людей при проявлении этого природного явления? 1) Кабардино-Балкарская Республика.2)Смоленская область.3)Республика Калмыкия.4)Оренбургская область.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Кабардино-Балкарская р.
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