6)5/6х+16=4/9х+9 2) 4-6(х+2)=3-5х 3) (5х+8)-(8х+14)=9 помогите пожалуйста
Математика
6)5/6х+16=4/9х+9 2) 4-6(х+2)=3-5х 3) (5х+8)-(8х+14)=9 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.4-6(х+2)=3-5х 4-6*х+6*2=3-5х 4-6х+12=3-5х 16-6х=3-5х -6х+5х=-16+3 х=13 х=13/1 х=13
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